Billington Holdings Plc est un spécialiste de la construction métallique et des solutions de sécurité pour la construction basé au Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société comprennent la charpente métallique et les solutions de sécurité. Le segment Structural Steelwork comprend les activités de Billington Structures Limited, Peter Marshall Steel Stairs Limited et Specialist Protective Coatings Limited. Le secteur des solutions de sécurité comprend les activités de Easi-Edge Limited et Hoard-It Limited. Billington Structures Limited et Peter Marshall Steel Stairs Limited sont actives dans le secteur de la construction métallique. Specialist Protective Coatings Limited est un applicateur de traitements spécialisés. Easi-Edge Limited est spécialisée dans les solutions de sécurité. Hoard-It Limited fournit des solutions de levage de chantier. La société offre ses services dans divers secteurs, notamment la défense, le commerce, l'éducation, la santé, l'industrie, les infrastructures, les loisirs, le résidentiel, la vente au détail, la distribution, l'énergie et les centres de données.

Secteur Construction et ingénierie