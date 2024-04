Binny Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la promotion immobilière. La société est engagée dans le développement de tours résidentielles, le développement d'écoles, le développement de villas et le marché de l'Inde, le marché de gros. La structure civile a été achevée et les travaux de finition ont commencé. La société se concentre sur l'école universelle Shriram (TSUS), située à Chennai. Elle développe également un portefeuille mixte comprenant des propriétés commerciales, des commerces de détail, des lieux de divertissement et d'accueil.

Secteur Construction et ingénierie