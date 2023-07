Binny Mills Ltd est une société basée en Inde, qui exerce des activités de prestation de services et de commerce de marchandises. Les activités de la société comprennent l'entreposage et le stockage, ainsi que le commerce de matériaux textiles. La société opère à travers quatre divisions : Entreposage, Salles d'exposition, Agences et Bintex. La division Warehousing s'occupe de la location de ses entrepôts et en tire des revenus locatifs. La division Showrooms s'occupe de la vente au détail de matériaux textiles. La division Agencies s'occupe de la vente de bâches, d'imperméables et de sacs. La division Bintex s'occupe de la vente de matériaux textiles, en particulier de tissus pour uniformes, de couvre-lits et d'autres variétés de textiles. La société perçoit des revenus locatifs en louant ses entrepôts situés à Perambur, Chennai. En outre, la société est impliquée dans la vente au détail de textiles, à partir de sa division textile à Chennai et des salles d'exposition à Bangalore.

