BIO-key International, Inc. est un fournisseur de plateformes de gestion de l'identité et de l'accès (IAM) permettant aux entreprises, aux établissements d'enseignement et aux administrations de travailler en tout lieu. Les produits de la société comprennent PortalGuard et PortalGuard identity-as-a-service (IDaaS) enterprise IAM, WEB-key biometric civil and large-scale ID infrastructure, MobileAuth mobile phone authentication application, and accessory fingerprint scanner and hardware to provide a solution. Son PortalGuard est une plateforme d'identité basée sur le cloud qui permet à ses clients de s'intégrer à n'importe quelle application SaaS, service ou hébergeur cloud ou sur site, ainsi qu'à l'authentification des appareils Windows par le biais d'une plateforme IAM unique. Elle propose WEB-key, une plateforme de gestion de services biométriques qui intègre diverses fonctions de conformité réglementaire, d'enrôlement, d'authentification ou d'identification, et d'intégrité dans une plateforme de livraison en nuage privée ou publique multi-tenant. Elle propose également des API d'intégration de logiciels biométriques.

Secteur Equipements et pièces électroniques