Bio-Rad Laboratories, Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits utilisés dans les secteurs de la recherche en sciences de la vie, du diagnostic clinique et de la chimie analytique. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de tests de diagnostic clinique et de systèmes de test automatisés (51,8%). Le groupe propose également des kits de test, des systèmes de contrôle de qualité et des systèmes informatiques connexes ; - fabrication de réactifs, d'équipements et d'instruments de recherche biologique (48,1%) : destinés à la séparation, à l'identification et à la purification des substances chimiques et biologiques (protéines, acides nucléiques, bactéries, etc.) pour les marchés de l'étude protéomique, de la recherche génomique, de la biopharmacie, de la biologie cellulaire et de la sécurité alimentaire ; - autres (0,1%) : notamment fabrication d'instruments analytiques. A fin 2022, le groupe dispose de 16 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Allemagne (3), en France (2), en Chine (2), en Pologne, au Royaume Uni, en Suisse et à Singapour. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (41,2%), Europe (30,4%), Asie (22,8%) et autres (5,6%).

