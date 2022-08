BIO UV : A suivre aujourd'hui

BIO-UV Group a reçu une nouvelle commande pour la fourniture d'un système de traitement des eaux de ballast à faible débit de BIO-SEA dans le cadre d'un projet retrofit à bord du navire d'expédition Quest (projet de rénovation) pour le compte de la compagnie américaine Cruise Management International (CMI). Long de 49 mètres, d'un tonnage d'environ 1300 tonnes, et doté d'une capacité de 60 passagers, le Quest sera le cinquième navire de CMI à être équipé par la société norvégienne TECO2030, partenaire de BIO-UV Group, d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA.



Maxime Dedeurwaerder, directeur de la business unit BIO-SEA by BIO-UV Group, déclare : "Cette nouvelle commande témoigne du succès de l'accord de partenariat commercial que nous avons signé avec TECO2030 depuis 2019".



"Le système BIO-SEA s'inscrit parfaitement dans l'éthique de notre partenaire, qui vise à fournir des technologies durables sur le plan environnemental et efficientes sur le plan énergétique aux armateurs mondiaux. L'efficacité environnementale et énergétique de notre technologie de traitement des eaux de ballast à base d'UV constitue la solution optimale pour les navires de croisière d'expédition opérant dans des environnements écologiquement sensibles.", ajoute-t-il.