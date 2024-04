BIO UV : A suivre aujourd'hui

Le 04 avril 2024 à 07:54 Partager

Bio UV affiche un résultat net part du groupe de 100 000 euros en 2023, contre 2,4 millions en 2024. Le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l’eau par UV a réalisé un chiffre d’affaires de 43,1 millions d’euros, en repli de 16% sur un an. L’Ebitda est également en recul à 5,5 millions d’euros contre 7 millions en 2022. À fin mars 2024, le carnet de commandes de Bio-UV s’établissait à 6,8 millions d'euros, contre 7,7 millions l’an dernier à la même époque. Le groupe s’est fixé pour objectifs "de renouer avec la croissance organique en 2024 et d’améliorer sa rentabilité"



La société souligne que son free cash-flow s'est établi à un niveau record de 4,3 millions d'euros contre 0,5 million en 2022 et 0,6 million en 2021. Grâce à cette forte génération de trésorerie, elle a pu diminuer sensiblement son endettement bancaire à hauteur de 3,0 millions d'euros sur l'exercice.



Bio-UV se fixe l'objectif de réaliser un free cash-flow semblable à celui de 2023 "afin de poursuivre son désendettement financier et dégager des marges de manœuvre financière pour ses prochains développements".