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    ALTUV   FR0013345493

BIO-UV GROUP

(ALTUV)
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18:15Bio Uv : Document AMF CP. 2023DD894207
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BIO UV : Document AMF CP. 2023DD894207

13/04/2023 | 18:15
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2023DD894207

13 avril 2023

FR0013345493 - DD156129

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

LAURENT EMMANUEL MIGEON, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BIO-UV GROUP

LEI : 969500GV06OGYU2T9502

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.6000 Euro

VOLUME : 30 927.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.6000 Euro

VOLUME : 30 927.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 avril 2023

COMMENTAIRES :

actions rachetées au fondateur Benoit Gillmann, qui ne detient plus aucune action dans BIOUV Group

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

BIO-UV Group SA published this content on 13 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 April 2023 16:14:06 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 51,6 M 56,7 M -
Résultat net 2022 4,56 M 5,01 M -
Dette nette 2022 23,7 M 26,0 M -
PER 2022 9,16x
Rendement 2022 1,23%
Capitalisation 40,9 M 44,9 M -
VE / CA 2022 1,25x
VE / CA 2023 1,22x
Nbr Employés 150
Flottant 97,6%
Graphique BIO-UV GROUP
Durée : Période :
BIO-UV Group : Graphique analyse technique BIO-UV Group | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BIO-UV GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 4,05 €
Objectif de cours Moyen 5,75 €
Ecart / Objectif Moyen 42,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Laurent-Emmanuel Migeon Chairman & Chief Executive Officer
M. Xavier Bayle Director, Director-Research & Development
Pierre Decloedt Technical Director
Sylvie Roussel Independent Director
Benoit Marie Pierre Gillmann Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BIO-UV GROUP-13.18%45
KEYENCE CORPORATION17.17%109 746
SCHNEIDER ELECTRIC SE12.97%90 657
EATON CORPORATION PLC3.36%64 647
EMERSON ELECTRIC CO.-12.93%47 792
DELTA ELECTRONICS (THAILAND)14.46%34 677
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