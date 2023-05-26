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    ALTUV   FR0013345493

BIO-UV GROUP

(ALTUV)
  Rapport
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BIO UV : Document AMF CP. 2023DD911981

26/05/2023 | 19:38
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2023DD911981

25 mai 2023

FR0013345493 - DD166826

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Simon Marshall, DEPUTY CEO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BIO-UV GROUP

LEI : 969500GYU2T9502

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013345493

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.7000 Euro

VOLUME : 16 632.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.7000 Euro

VOLUME : 16 632.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 mai 2023

COMMENTAIRES :

Annule et remplace le dépôt n°118494436-20230523

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

BIO-UV Group SA published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 17:36:58 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2022 51,6 M 55,2 M -
Résultat net 2022 4,56 M 4,88 M -
Dette nette 2022 23,7 M 25,3 M -
PER 2022 8,82x
Rendement 2022 1,28%
Capitalisation 39,4 M 42,2 M -
VE / CA 2022 1,22x
VE / CA 2023 1,20x
Nbr Employés 150
Flottant 97,6%
Graphique BIO-UV GROUP
Durée : Période :
BIO-UV Group : Graphique analyse technique BIO-UV Group | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BIO-UV GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 3,90 €
Objectif de cours Moyen 5,75 €
Ecart / Objectif Moyen 47,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Laurent-Emmanuel Migeon Chairman & Chief Executive Officer
M. Xavier Bayle Director, Director-Research & Development
Pierre Decloedt Technical Director
Sylvie Roussel Independent Director
Benoit Marie Pierre Gillmann Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BIO-UV GROUP-16.40%42
KEYENCE CORPORATION34.29%119 742
SCHNEIDER ELECTRIC SE23.33%96 676
EATON CORPORATION PLC12.74%70 532
EMERSON ELECTRIC CO.-17.74%45 160
DELTA ELECTRONICS (THAILAND)13.25%33 798
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