BIO UV : Rapport commissaires aux comptes 1er semestre 2021

DocuSign Envelope ID: B8D0627D-52E2-47F5-9A3D-5B1E94C503AD PricewaterhouseCoopers Audit Jean-Paul Lacombe 10 place de la Joliette - Atrium 10.1 67 route de Béziers BP 81525 13567 Marseille Cedex 2 34430 Saint Jean de Vedas

Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes interméd iaires consolidés

(Période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021)

Au Président du Conseil d'administration

BIO-UV Group S.A.

850 avenue Louis Médard

34400 Lunel

Monsieur,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Bio-UV Group et en réponse à votre demande dans le cadre de la publication des comptes consolidés semestriels de la société dans le rapport financier semestriel 2021, nous avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires consolidés de Bio-UV Group, relatifs à la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (ci-après "les Comptes"), tels qu'ils sont joints au présentrapport.

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID -19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'examen limité des Comptes. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre de nos travaux.

Ces Comptes ont été établis sous la responsabilité du Président de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notreconclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les Comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pasrelevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des Comptes avec les règles et principes comptables français, le fait que les Comptes présentent sincèrem ent le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 202 1, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.