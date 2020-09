BIO UV : Résultats au 1er semestre 2020

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, publie ses résultats semestriels 2020. Au cours de sa réunion du 21 septembre 2020, le Conseil d'administration de Bio-UVa arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2020, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel 2020 est disponible sur le site Internet de Bio-UV, www.bio-uv.com , espace Investisseurs, onglet Documentation.

Après comptabilisation du résultat exceptionnel qui intègre notamment des frais juridiques non récurrents pour 187 K€, le résultat net part du groupe ressort à -124 K€, contre -139 K€ un an plus tôt.

La marge d'EBITDA s'est établie à 9,1% au 1er semestre 2020, contre 6,5% un an plus tôt.

Fort de ce bon 1er semestre, d'un carnet de commandes en nette progression au cours de l'été et de l'accélération des synergies avec Triogen au 2nd semestre, le groupe confirme pleinement ses objectifs annuels 2020 formulés avant l'émergence de la crise sanitaire : 35 M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2020, contre 20,0 M€ en 2019 soit une croissance totale de +75%, et une marge d'EBITDA de 10%, contre 6,9% l'an dernier.

Cette nouvelle division est aujourd'hui parfaitement opérationnelle, avec l'arrivée depuis le 2ème trimestre d'un Directeur commercial des activités Surfaces & Espaces et la conclusion d'un accord industriel auprès d'un sous-traitant aéronautique français qui garantit au groupe une capacité de production et d'assemblage de plusieurs milliers d'équipements par mois.

Consécutivement aux premières commercialisations en juin 2020 de son dispositif BIO-SCAN® Light, 1er système français de désinfection des surfaces certifié1, le groupe a lancé en septembre une gamme complète d'équipements mobiles et robotisés validés et certifiés :

Bio-UV a créé au 2ème trimestre sa nouvelle division pour adresser le marché de la désinfection des surfaces et espaces, afin d'éliminer bactéries et virus, dont le Sars-CoV2, grâce aux UV-C.

Une nouvelle ambition : 60 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2024

La crise sanitaire actuelle réaffirme les enjeux environnementaux (protection des ressources en eau), sanitaires (accès à l'eau assainie, lutte contre les pandémies bactériennes et virales, dont le Sars-Cov2, et les infections nosocomiales), et économiques (conformité aux règlements et certifications), majeurs et fondamentaux sur les différents marchés où le groupe évolue.

Sur ses marchés de la désinfection de l'eau et des eaux de ballast - qui représenteront plus de 4 Mds$ par an d'ici 2024, et désormais des surfaces - Bio-UV est l'un des seuls fabricants à proposer un portefeuille complet de technologies complémentaires, performantes et écologiques (sans aucune utilisation de produits chimiques) : les ultraviolets, l'ozone et l'oxydation avancée.

l'horizon 2024, l'ambition de Bio-UV est de s'installer au sein des premières entreprises mondiales de désinfection sans chimie.

Une ambition matérialisée par un nouveau changement de dimension avec l'objectif d'atteindre 60 M€ de chiffre d'affaires en 2024, contre 20 M€ en 2019 et 35 M€ visés en 2020.

Cet objectif s'appuie sur la poursuite d'une croissance organique soutenue (rappel : +30% depuis l'introduction en Bourse) des divisions historiques Terrestre et Maritime avec la conquête de nouveaux marchés géographiques et de segments sectoriels plus vastes, et l'émergence de la nouvelle division Surfaces.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

