BIO-UV : prêt à expédier son système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA à l'US Navy

BIO-UV Group annonce avoir achevé les tests d'acceptation en usine (FAT) de son système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA (BWTS) conçu pour la marine nationale des États-Unis (US Navy). Après avoir réalisé cette première étape sur son site de production à Lunel, BIO-UV Group a l’autorisation d’expédier son système pour une installation et des tests opérationnels par l'US Navy.



BIO-UV Group travaille avec The Columbia Group, Inc. (TCG), une société d'ingénierie basée aux États-Unis, partenaire et maître d'œuvre du projet de développement.



En collaboration avec les ingénieurs concepteurs du groupe, TCG a remporté en 2021 un contrat pour développer une version militaire du système de désinfection des eaux de ballast BIO-SEA aux rayons ultraviolets (UV-C) certifié par l'US Coast Guard (USCG) pour équiper les futurs navires de la US Navy.