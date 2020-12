BIO-UV : sera distribué par le GROUPE BASTIDE

Bio-UV Group a signé un accord commercial avec le Groupe Bastide pour la distribution de la nouvelle gamme Bio Scan d'équipements de désinfection de surfaces et d'espaces par UV-C lancée par Bio-UV en septembre 2020.



En s'appuyant sur la force commerciale du groupe Bastide, qui dispose du plus grand réseau multicanal en France avec près de 60 agences intégrées à travers le pays et le site e-commerce Bastideleconfortmedical.com, l'objectif de cet accord commercial est de proposer des solutions différenciantes (sans chimie) et certifiées de désinfection des surfaces et des espaces à destination de l'univers médical des collectivités (et notamment des EHPAD).