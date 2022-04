BIO-UV : versera un dividende pour la première fois de son histoire

BIO-UV a dévoilé un résultat net pro forma - en intégrant Corelec sur 12 mois - de 3,3 millions d'euros au titre de 2021. Sur une base pro forma, l'Ebitda du nouvel ensemble s'est établi à 7,5 millions d'euros en 2021, matérialisant une marge d'Ebitda de 16,8%. Sur la même base, le chiffre d'affaires du spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau a atteint 44,4 millions d'euros, témoignant du changement de dimension opéré en fin d'exercice.



Au regard de la solide performance de BIO-UV en 2021 et d'une structure financière saine, le Conseil d'administration du 04 avril 2022 a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 25 mai 2022, le versement d'un montant en numéraire de 0,05 euro par action, prélevé sur la prime d'émission, au titre de l'exercice 2021.

Cette première proposition de versement aux actionnaires de l'histoire de BIO-UV témoigne de la volonté de la société de s'inscrire désormais dans une politique de distribution régulière au cours des prochains exercices.



S'agissant du conflit en Ukraine, le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau a réalisé environ 1% de son activité en 2021 en Russie, Biélorussie et Ukraine.



Au regard du chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre et des commandes déjà signées et à livrer au deuxième trimestre, le montant des facturations du 1er semestre 2022 s'inscrit d'ores et déjà au niveau du premier semestre 2021 (intégrant Corelec), soit environ 23 millions d'euros. Il conviendra d'ajouter à ce montant les facturations sur les commandes à venir au cours du deuxième trimestre.