BIO-UV Group est le n° 1 français de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets. La société propose des produits destinés à la désinfection des piscines et des spas privés et collectifs, au traitement des eaux usées, à la production d'eau potable, au traitement des eaux de ballast des navires, des eaux des aquariums, etc. BIO-UV Group dispose d'un site de production implanté en France. La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,2%), Europe (34,5%), Asie (3,2%), Amérique (9%), Moyen Orient (8%) et autres (4,1%).

Secteur Equipements et composants électriques