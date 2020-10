Bio UV in : ègre l'indice EnterNext© PEA-PME 150 d'Euronext à compter du 1er octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lunel, le 1er octobre 2020 - 18h00

Bio-UV intègre l'indice EnterNext© PEA-PME 150 d'Euronext

à compter du 1er octobre 2020

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, est heureux d'annoncer son entrée ce jour, à compter de la séance de Bourse du 1er octobre 2020, au sein de l'indice EnterNext© PEA-PME150.

Un peu plus de deux ans après son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris, et trois mois après son entrée dans l'indice EnterNext® Tech 40, qui met à l'honneur les PME-ETI européennes les plus innovantes cotées sur les marchés d'Euronext (lire le communiqué de presse du 2 juillet 2020), BIO-UV continue d'accroître sa visibilité boursière en intégrant un nouvel indice de référence de la Bourse de Paris.

Lancé en 2014, l'indice EnterNext© PEA-PME 150 (FR0012246023 - ENPME) est composé de 150 entreprises françaises, PME-ETI cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME. Les valeurs sont classées par capitalisation boursière flottante. Le poids de chaque valeur est plafonné à 2,5 % et une limite de 20% est appliquée par secteur. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.

Suivi par un nombre croissant d'investisseurs et de gérants de fonds, cet indice constitue un benchmark de référence pour les valeurs moyennes. Sa diversité sectorielle permet ainsi d'offrir aux investisseurs un repère sur les petites et moyennes valeurs françaises cotées les plus liquides.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

