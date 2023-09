Bio-UV : le titre accuse le coup après des résultats mitigés

Le 21 septembre 2023 à 11:00 Partager

Bio-UV Group figure parmi les plus fortes baisses du marché parisien jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de ses résultats semestriels, jugés mitigés et accompagnés d'une révision à la baisse des ses prévisions pour le reste de l'exercice.



Le titre du spécialiste du traitement et de la désinfection de l'eau par UV et électrolyse chute de plus de 5% à 10h30 alors que l'indice parisien CAC Mid & Small cède exactement 1%.



Le groupe basé à Lunel a fait état hier soir d'un résultat opérationnel (Ebitda) en baisse de 20% à 3,8 millions sur les six premiers mois de l'année, assorti d'un bénéfice quasiment réduit par deux, à 1,2 million d'euros.



'Nous nous attendions à pire, et préférons, dans la situation, apprécier le maintien de la rentabilité du groupe à un niveau relativement élevé', régissant les analystes d'Euroland, qui mettent également en évidence une meilleure gestion du cash.



Bio-UV dit en effet avoir généré un free-cash-flow semestriel de deux millions d'euros au cours du semestre écoulé, le plus élevé historiquement et supérieur au niveau réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2022.



Mais la société a aussi mis à jour ses objectifs, expliquant désormais viser un chiffre d'affaires au second semestre 'du même ordre de grandeur' qu'au cours des deux précédents semestres.



Pour rappel, le groupe prévoyait jusqu'ici de réaliser sur la seconde moitié de l'année un chiffre d'affaires 'supérieur' à celui réalisé au premier semestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.