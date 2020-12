BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, est heureux d'annoncer la signature d'un accord commercial avec le Groupe Bastide, leader français spécialisé dans la prestation de santé à domicile, en établissement de santé et dans le maintien à domicile, pour la distribution de la nouvelle gamme BIO-SCAN® d'équipements de désinfection de surfaces et d'espaces par UV-C lancée par BIO-UV en septembre 2020.

En s'appuyant sur la force commerciale du Groupe Bastide, qui dispose du plus grand réseau multicanal en France avec près de 60 agences intégrées à travers le pays et le site e-commerce Bastideleconfortmedical.com, l'objectif de cet accord commercial est de proposer des solutions différenciantes ( sans chimie ) et certifiées de désinfection des surfaces et des espaces à destination de l'univers médical des collectivités (et notamment des EHPAD).

Le BIO-SCAN 3D (photo ci-contre) permet, dans un temps de traitement très rapide, de désinfecter des surfaces et des espaces de vie ou de travail en éliminant au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus dans l'espace traité (surfaces et espaces du sol au plafond). Toutes les surfaces et espaces peuvent ainsi être désinfectés sans utiliser de produits chimiques : aucun risque pour la santé et l'environnement, pas d'effet secondaire ni dégradation des surfaces traitées.

Pierre-Marie Varachaud, Directeur de la division Collectivités de Groupe Bastide, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir renforcer notre offre avec une prestation de désinfection sans chimie proposée par un acteur installé depuis 20 ans dans le domaine des UV et très proche du Groupe Bastide au sein de la région Occitanie. »

Benoit Gillmann, Président-Directeur général de BIO-UV, commente : « Nous sommes très heureux de pouvoir démarrer ce partenariat avec le Groupe Bastide, qui va nous permettre de prendre une position clé dans le domaine de la désinfection non chimique et de faire avancer la lutte contre les infections dans les établissements de santé et EHPAD. »

BIO-SCAN® : une gamme complète d'équipements de désinfection des surfaces et espaces par UV-C, validés et certifiés, afin d'éliminer bactéries et virus

BIO-UV a lancé en septembre 2020 une gamme complète d'équipements manuels et/ou mobiles, validés et certifiés (selon la norme AFNOR NF T72-281 de désinfection des surfaces par voies aériennes).

À travers cet ensemble de systèmes complémentaires et segmentés, BIO-UV est désormais en mesure d'adresser des marchés variés, durables et significatifs tels que le commerce, la santé (hôpitaux, EHPAD, etc.), l'hôtellerie/restauration, le transport aérien, les croisiéristes, les transports collectifs et individuels, le monde du spectacle et des événements sportifs, etc.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

