Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 : 22,1 M€

Bonne résistance de la division Terrestre , portée par une forte dynamique export et par les activités municipales et industrielles

Baisse anticipée des Activités Maritimes sans impact sur la rentabilité, sous l'effet du développement des activités de service et des ventes de pièces détachées

Perspectives

Carnet de commandes de 9,5 M€ à fin juin 2024 , + 40 % par rapport à fin mars 2024 (6,8 M€) et +7 % par rapport à juin 2023

2 nd semestre 2024 en croissance par rapport à S2 2023, avec la poursuite d'un développement soutenu à l'international et des activités de REUT

Poursuite du désendettement financier du Groupe

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 (période du 1er janvier au 30 juin 2024).

Données consolidées en M€

(non auditées) 1er semestre 2023 2nd semestre 2023 1er semestre 2024 Variation

(S1 2024

vs. S1 2023) Activités Terrestres 17,7 12,4 17,5 -1% Activités Maritimes 6,4 6,6 4,6 -28% Chiffre d'affaires total 24,1 19,0 22,1 -8%

BIO-UV Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 22,1 M€ au 1er semestre 2024, en repli modéré de -8% par rapport au 1er semestre 2023.

En séquentiel, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 s'inscrit en croissance de +16% par rapport au 2nd semestre 2023.

Activités Terrestres : bonne résistance de l'activité de BIO-UV Group, et notamment des ventes en France

Les activités Terrestres sont quasi stables au 1er semestre 2024 par rapport au 1er semestre 2023, et enregistre une croissance de +41% par rapport au 2nd semestre 2023.

En France, BIO-UV Group enregistre des ventes sur l'activité piscine en recul au 1er semestre 2024, en résistant à la forte baisse générale du marché (-20,5% de chiffre d'affaires facturé en piscines selon la FPP[1] à fin mars 2024 sur douze mois glissants). En effet, BIO-UV Group continue de gagner des parts de marché, tirant parti du positionnement premium et respectueux de l'environnement de ses solutions (ultraviolets et électrolyse de sel).

À l'export, les ventes affichent une croissance soutenue de +15%, portées par les ventes de solutions UV et ozone, ainsi que prestations de services associées au Moyen-Orient et en Asie.

Après une année 2023 dynamique (croissance de plus de +50%), l'activité industrielle et municipale en France enregistre un chiffre d'affaires en croissance semestrielle de +30%, avec notamment des ventes de solutions pour la réutilisation des eaux usées (REUT) soutenues.

Activités Maritimes : poursuite du recul en raison de la fin du marché du retrofit

Comme en 2023, le Groupe anticipe une activité plus soutenue au 2nd semestre 2024 pour cette division, notamment sur les activités de services et pièce détachées, qui comme attendu sont plus fortement contributrices à la marge opérationnelle.

Carnet de commandes à fin juin 2024 : 9,5 M€, en hausse de +40% par rapport à fin mars 2024 (6,8 M€)

À fin juin 2024, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'établissait à 9,5 M€ (vs. 8,9 M€ l'an dernier à la même époque et vs. 6,8 M€ à fin mars 2024), dont 3,9 M€ pour les activités Maritimes et 5,6 M€ pour les activités terrestres.

Perspectives

Fort de ce solide carnet de commandes, BIO-UV Group anticipe une activité plus soutenue au 2nd semestre 2024 par rapport à 2023, portée par :

une accélération des activités Maritimes avec le rush final du marché du retrofit ;

avec le rush final du marché du retrofit ; des ventes de prestations de services , soutenues par la création en juin 2024 d'une division Prestation de services & marché après-vente (services, formation et pièces détachées) pour l'ensemble des activités du Groupe ;

, soutenues par la création en juin 2024 d'une division Prestation de services & marché après-vente (services, formation et pièces détachées) pour l'ensemble des activités du Groupe ; une croissance soutenue à l' export ;

; les projets liés à la réutilisation des eaux usées (REUT), le traitement des eaux industrielles et en aquaculture.

Accord mettant fin au litige avec la société Neptune Benson aux Etats-Unis

En Aout 2016, BIO-UV Group cédait à Neptune Benson, 100% des titres de Delta UV, sa filiale aux Etats-Unis.

Depuis 2018, un litige opposait BIO-UV Group à la société américaine Neptune Benson, filiale d'Evoqua.

BIO-UV Group et Neptune Benson ont annoncé le 19 juillet 2024 avoir conclu un accord amiable mettant fin à ce litige, et aux coûts et pénalités potentiellement associées.

L'impact dans les comptes du 1er semestre 2024 est une charge exceptionnelle de 0,8 M€.

Cet accord permet désormais la vente sans restriction de toutes les solutions de BIO-UV Group en Amérique du Nord.

Désendettement confirmé

Le free cash-flow dégagé au 1er semestre 2024 est supérieur à celui du 1er semestre 2023. Le groupe poursuivra son désendettement sur la seconde partie de l'exercice.

Agenda financier

Publications Dates Résultats semestriels 2024 19 septembre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 23 janvier 2025 Résultats annuels 2024 3 avril 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com.

Contacts :

BIO-UV Group

Sébastien Marin-Laflèche

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] Fédération des professionnels de la piscine et du spa - Baromètre de suivi conjoncturel des ventes de piscines pour le 1er trimestre 2024 en collaboration avec Xerfi Specific

