L'assemblée générale mixte de BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, s'est déroulée le vendredi 26 mai 2023 au siège social de la société à Lunel (Hérault), sous la présidence de Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur général, et en présence des Commissaires aux comptes.

Les actionnaires de BIO-UV Group ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 clos le 31 décembre 2022 et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.

En conséquence, BIO-UV Group va verser, au titre de l'exercice 2022, un montant en numéraire de 0,06 € par action (0,039 € de dividende et 0,021 € de prime prélevée sur le poste « primes d'émission, de fusion et d'apport »), contre un versement de 0,05 € pour l'exercice précédent. Le détachement du coupon interviendra le 27 septembre 2023 et la mise en paiement sera effectuée le 29 septembre 2023.

Les actionnaires ont également approuvé la nomination de Stéphanie Le Beuze, en qualité d'administratrice (indépendante) pour une durée de trois ans. Agée de 43 ans, Stéphanie Le Beuze a fondé la société Scient, conseil en digital et IA, et a travaillé auparavant plus de 10 ans en banque d'investissement et a fondé Carmine, un cabinet de conseil en fusion et acquisition. Stéphanie Le Beuze est administratrice de Hipay Group, société cotée sur Euronext Growth.

Au sein du Conseil d'administration de BIO-UV Group, elle apportera ses compétences en matière de stratégie, de finance et de conseil en RSE/ESG.

L'ensemble des dix-sept résolutions mises au vote a été approuvé, excepté les résolutions 4 et 14. Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de BIO-UV Group (www.bio-uv.com), espace Investisseurs, section Assemblées générales.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (850, Avenue Louis Médard, 34400 Lunel) et sur son site internet (www.bio-uv.com), espace Investisseurs, section Assemblées générales.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Des informations détaillées concernant la société, notamment relatives à son activité, figurent ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société, sur l'espace Investisseurs de son site Internet (www.bio-uv.com).

