Au cours de sa dernière réunion du 28 avril 2023, le Conseil d'administration de BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, a décidé de mettre en œuvre un nouveau volet de rachat de ses propres actions, dans le cadre du programme adopté par l'Assemblée générale mixte du 25 mai 2022 (résolution n°8).

Le descriptif du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée générale mixte du 25 mai 2022 est disponible sur le site de BIO-UV Group, espace Investisseurs, section Documents financiers & informations réglementées financières (cliquez ici pour consulter le descriptif du programme de rachat d'actions).

Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur général de BIO-UV Group, déclare :

« À ce jour, BIO-UV Group détient 1,34% de son propre capital. Au regard de l'évolution du titre BIO-UV Group au cours des dernières semaines, le Conseil d'administration a jugé opportun de procéder à de nouveaux rachats d'actions. »

Agenda financier

Publications Dates Assemblée générale 26 mai 2023 Chiffre d'affaires semestriel 2023 19 juillet 2023 Résultats semestriels 2023 20 septembre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 3 avril 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Des informations détaillées concernant la société, notamment relatives à son activité, figurent ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société, sur l'espace Investisseurs de son site Internet (www.bio-uv.com).

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

