Bio-uv Group : Sébastien Marin-Laflèche rejoint BIO-UV Group en tant que Directeur administratif et financier Groupe

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce la nomination de Sébastien Marin-Laflèche au poste de Directeur administratif & financier Groupe à compter du 10 mai 2023. Membre du Comité de direction, il vient renforcer l'équipe dirigeante de

BIO-UV Group et contribuer au développement de la société dans un contexte de croissance dynamique.

En étroite collaboration avec la Direction générale de BIO-UV Group et des filiales, Sébastien Marin-Laflèche va piloter la stratégie financière du Groupe. Il apportera son expérience de la fonction Finance, acquise au sein de PME et ETI françaises et internationales ainsi qu'au sein d'un grand cabinet d'audit (Big four), au service des opérations, de la stratégie et des performances de BIO-UV Group. Il aura également la charge du contrôle de gestion, des aspects juridiques et de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du Groupe.

Avec l'arrivée de Sébastien Marin-Laflèche, Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur général, auparavant DG délégué en charge notamment des Opérations et des Finances, va désormais pouvoir se consacrer pleinement au développement et au pilotage stratégique du Groupe, en France et à l'international.

Avant de rejoindre BIO-UV Group, Sébastien Marin-Laflèche occupait le poste de Directeur administratif et financier (DAF) au sein des différentes entreprises industrielles : Bizerba, filiale française d'un leader technologique et industriel allemand, Neolife, greentech cotée sur Euronext Growth, ou encore Addev, ETI internationale spécialisée dans la distribution de matériaux techniques. Avant d'occuper ces différentes fonctions en entreprises, Sébastien Marin-Laflèche était Manager Audit pendant 7 ans au sein du cabinet d'audit international KPMG, à la fois sur des missions de commissariat aux comptes et de conseil. Sébastien Marin-Laflèche est diplômé d'un Master en Finance de l'IAE de Dijon et d'une maîtrise de Sciences de Gestion de l'IAE de Lyon III.

Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur général de BIO-UV Group, commente :

« Fort de 20 ans d'expériences au sein de PME et ETI françaises et internationales innovantes, Sébastien a le profil idéal pour accompagner notre plan de croissance. Je suis heureux, avec l'ensemble du Comité de direction, de l'accueillir au sein du Groupe à l'heure où les enjeux liés au traitement et à l'assainissement de l'eau revêtent un caractère vital et urgent. »

Sébastien Marin-Laflèche, Directeur administratif et financier de BIO-UV Group, déclare :

« Je suis ravi de rejoindre BIO-UV Group et remercie le Comité de direction pour sa confiance et son accueil. Je suis heureux de prendre la relève de Laurent-Emmanuel Migeon à la tête de la fonction Finance, et ainsi lui permettre de concentrer l'ensemble de ses actions à la conduite et au développement stratégique du Groupe. Avec l'ensemble des équipes de BIO-UV Group, je suis persuadé que nous relèverons avec succès les prochains défis de l'entreprise. »

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Des informations détaillées concernant la société, notamment relatives à son activité, figurent ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société, sur l'espace Investisseurs de son site Internet (www.bio-uv.com).

