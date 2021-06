BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces et espaces, et son partenaire américain Columbia Group, Inc., société de services et d'ingénierie à destination du gouvernement américain, ont été retenus par l'U.S. Navy, à l'issue d'un appel d'offre international, pour développer une version militaire du système de désinfection des eaux de ballast par UV pour équiper les futurs navires de l'U.S. Navy.

Jusqu'à présent les navires militaires opéraient en dehors du champ d'application de la réglementation "USCG Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters" applicable depuis 2016 et qui régit la gestion des eaux de ballast dans les eaux américaines. Cependant, les futurs navires militaires américains seront équipés de systèmes de traitement. En collaboration avec Columbia Group, BIO-UV va ainsi concevoir des systèmes renforcés de traitement des eaux de ballast, couvrant des capacités de pompes de ballast de navires de 300 m3/h jusqu'à 1 000 m3/h.

Pour remporter cet appel d'offre, BIO-UV a pu s'appuyer sur son expérience acquise auprès de la marine militaire française, mais aussi de marines étrangères avec notamment le contrat récent pour l'équipement de douze navires de chasse aux mines pour les marines belge et néerlandaise pour le compte du constructeur naval Groupe Piriou.

BIO-UV fait partie du club mondial très restreint des entreprises ayant développé un système de désinfection de l'eau par UV et disposant à ce jour de la double certification OMI (Organisation Maritime Internationale) depuis 2013 et USCG (United States Coast Guard) depuis 2018. Cette double certification, qui permet à BIO-UV de garantir aux armateurs que leurs navires pourront naviguer partout dans le monde et en particulier dans les eaux côtières américaines, constitue un avantage concurrentiel majeur vis-à-vis de ses concurrents.

Benoit Gillmann, Président - Directeur général de BIO-UV, déclare :

« Après plusieurs années d'études, de préparation et de négociation, nous sommes heureux d'avoir été retenu en association avec Columbia Group, pour concevoir les systèmes de traitement des eaux de ballast qui équiperont les futurs navires de l'U.S. Navy. Trois ans après l'obtention de la certification américaine USCG, cette nouvelle étape représente une reconnaissance de notre savoir-faire et une nouvelle référence emblématique pour une PME française telle que BIO-UV. »

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmhqlsqaaWbFmnGfap5pb2KWmm1hmpKVl2OYxGSemMycb59gnJpibpTGZm9qnGxv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69779-bio-uv-cp-us-navy-22062021-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews