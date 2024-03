BioCardia, Inc. est une société en phase clinique qui développe des thérapies cellulaires et dérivées de cellules pour le traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Elle développe deux plateformes de thérapie cellulaire dérivées de la moelle osseuse, telles que la plateforme de thérapie cellulaire mononucléaire autologue CardiAMP, pour deux indications cliniques : l'insuffisance cardiaque ischémique à fraction d'éjection réduite (HFrEF) et l'angor réfractaire résultant d'une ischémie myocardique chronique (CMI) ; et la plateforme de thérapie par cellules souches mésenchymateuses allogènes positives au récepteur de la neurokinine-1 (NK1R+) pour deux indications cliniques : le traitement de l'insuffisance cardiaque ischémique à fraction d'éjection réduite et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Ses thérapies cellulaires autologues CardiAMP et allogéniques NK1R+ destinées aux indications cardiaques de l'insuffisance cardiaque aiguë et du syndrome de détresse respiratoire aiguë sont rendues possibles par sa plateforme thérapeutique intramyocardique mini-invasive Helix. Helix délivre des produits thérapeutiques dans le muscle cardiaque à l'aide d'une aiguille hélicoïdale pénétrante à l'intérieur du cœur.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale