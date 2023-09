Bioceres Crop Solutions Corp. est un fournisseur de technologies de productivité des cultures conçues pour permettre la transition de l'agriculture vers la neutralité carbone. Ses segments comprennent les semences et les produits intégrés, la protection des cultures et la nutrition des cultures. Le segment des semences et des produits intégrés se concentre sur le développement et la commercialisation de technologies et de produits de semences, y compris la fourniture de technologies de semences intégrées à des produits de protection et de nutrition des cultures conçus pour lutter contre les mauvaises herbes, les insectes ou les maladies, afin d'améliorer leurs caractéristiques qualitatives. Le segment de la protection des cultures comprend le développement, la production et la commercialisation d'adjuvants et d'une gamme de molécules antiparasitaires et de produits de biocontrôle. Le segment de la nutrition des cultures se concentre sur le développement, la production et la commercialisation d'inoculants qui permettent la fixation biologique de l'azote dans les cultures, et d'engrais, y compris les biofertilisants et les engrais microgranulés qui optimisent la productivité et le rendement des cultures.