BIOCERES S.A. est une entreprise argentine qui se concentre sur la fourniture de solutions de productivité pour le secteur agricole. Les activités de la société sont divisées en trois segments d'activité : Protection des cultures, semences et produits intégrés, nutrition des cultures et solutions émergentes. Le segment Protection des cultures se concentre sur la vente et le développement d'agents tels que des fongicides, des insecticides et des adjuvants pour aider à protéger les cultures contre les parasites. Le segment des semences et des produits intégrés concerne la vente et le développement de semences, de germoplasmes et de traitements des semences qui améliorent le rendement des cultures. Le segment de la nutrition des cultures concerne la vente et le développement d'inoculants, de biofertilisants et d'engrais chimiques. Enfin, le segment des solutions émergentes se concentre sur les activités de recherche et de développement ainsi que sur les services de conseil aux partenaires de la société. Parmi les divisions commerciales de la société figurent notamment Indear, Verdeca et Trigall.