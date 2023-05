L'entreprise indienne Biocon Biologics déclare que les biosimilaires placent son chiffre d'affaires sur une trajectoire d'un milliard de dollars

Biocon Biologics, qui a acquis les activités de biosimilaires de la société américaine Viatris dans le cadre d'une transaction de 3,34 milliards de dollars, a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 61 % en glissement annuel pour atteindre 55,84 milliards de roupies, reflétant un trimestre de chiffres consolidés après l'achat, contre 34,64 milliards de roupies l'année précédente.

"Cette année a été une année charnière pour Biocon Biologics", a déclaré Shreehas Tambe, PDG de Biologics, après que sa société mère indienne Biocon a publié ses résultats pour la période janvier-mars mardi.

Le marché mondial des biosimilaires, qui sont des copies de médicaments biologiques plus coûteux utilisés pour traiter des maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, devrait plus que tripler pour atteindre 74 milliards de dollars d'ici à 2030, selon les prévisions de McKinsey.

Les recettes provenant des biosimilaires ont plus que doublé pour atteindre 21,02 milliards de roupies (257 millions de dollars) au cours du trimestre, qui a marqué le premier trimestre complet de comptes consolidés depuis l'achat.

Selon les estimations de l'industrie, plus de 55 médicaments biologiques de marque à succès, dont les ventes annuelles maximales dépassent le milliard de dollars, devraient voir leur brevet expirer d'ici la fin de la décennie.

Selon M. Tambe, Biologics a lancé plus de 35 produits l'année dernière, ce qui a permis d'augmenter ses revenus et d'étendre sa portée mondiale.

Biologics prévoit de lancer Hulio (bAdaminumab), une version biosimilaire de Humira, le médicament phare d'AbbVie, sur le marché américain en juillet, avec un marché mondial estimé à plus de 18 milliards de dollars pour le médicament contre l'arthrite, a ajouté M. Tambe.

La société a investi plus de 16 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments, soit 8,9 milliards de roupies (109 millions de dollars) au cours de son dernier exercice fiscal, et espère consacrer 12 % de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement à moyen terme.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)