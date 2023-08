Biocon Limited est une société biopharmaceutique basée en Inde, qui se concentre sur le traitement du diabète, du cancer et des maladies auto-immunes. Ses activités comprennent les produits génériques, les biosimilaires, les nouveaux produits biologiques et les services de recherche. Elle a développé et commercialisé de nouveaux produits biologiques, des biosimilaires et des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) complexes à base de petites molécules en Inde et sur plusieurs marchés mondiaux clés, ainsi que des formulations génériques aux États-Unis, en Europe et sur des marchés émergents clés. Son portefeuille d'IPA comprend des produits de cardiologie, des antidiabétiques, des immunosuppresseurs, des produits contre la sclérose en plaques, des produits anticancéreux/oncologiques et d'autres produits clés. Ses produits comprennent le tacrolimus, la rosuvastatine, la simvastatine, l'atorvastatine, la pravastatine, le fingolimod et d'autres. Elle possède plus de cinq sites à Bangalore, Hyderabad et Visakhapatnam en Inde. Ses installations de fabrication d'API s'appuient sur des plates-formes technologiques complexes qui vont de la fermentation microbienne à la purification chromatographique, en passant par la synthèse chimique, la synthèse peptidique et les HPAPI.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale