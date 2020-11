BIOCORP : annonce le vif succès de son augmentation de capital par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant de 4,2 M

Regulatory News:

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME) (la « Société »), société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants, annonce aujourd’hui le vif succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant définitif de 4,2 M€ auprès d’investisseurs qualifiés, français et internationaux (l’ « Offre ») effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le livre d’ordres a été largement couvert, s’appuyant sur une demande soutenue d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, d'un montant total de 6,1 M€.

L’Offre a donné lieu à l’émission de152.728 actions ordinaires nouvelles, soit 3,68% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 27,50 euros (prime d’émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 4.200.020euros. Le prix de souscription s’établit à 27,50 euros, représentant une décote de 2,14 % sur le cours de clôture de l’action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.

A l’issue de l’Offre, le capital social de la Société est désormais composé de 4.299.716 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune. Sur la base des éléments de trésorerie (1.554 K€ au 30 juin 2020) et de ses revenus et dépenses prévisionnels, le montant levé dans le cadre de l'Offre, devrait permettre à la Société de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement largement au-delà des 12 prochains mois.

Eric Dessertenne, Directeur Général, a déclaré à cette occasion : « Nous remercions les actionnaires de longue date d'avoir participé à cette levée de fonds ce qui démontre leur implication et leur confiance à l'égard de la Société et sommes ravis d'accueillir au capital de Biocorp de nouveaux investisseurs, notamment étrangers. »

UTILISATION DES FONDS LEVES

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital permettront notamment à BIOCORP de :

Renforcer ses capitaux propres afin de leur permettre d'être positifs au 31 décembre 2020 (pour rappel, les capitaux propres de la Société au 30 juin 2020 étaient de - 746 762 €) ;

R épondre à la forte demande de Mallya en augmentant sa capacité de production et sa commercialisation ainsi que la gestion de son cycle de vie ;

Accélérer le développement de nouveaux projets innovants sur de nouveaux marchés.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE

Un nombre total de 152.728 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale unitaire de 0,05 euro, a été émis au profit d’investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(e) du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, tel que visé au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier, conformément à la 9ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 15 mai 2020.

Les actions nouvelles, représentant 3,68% du capital social actuel de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l’Offre (soit une dilution de 3,55%), ont été émises par décisions du Conseil d'administration du 18 novembre 2020 et du Directeur Général du 18 novembre 2020, conformément à la délégation de compétence conférée par la 9ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 15 mai 2020.

Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 27,50 euros par action, représentant une décote de 2,14% par rapport au cours de clôture de l’action Biocorp au 18 novembre 2020, soit 28,10 euros, et de 4,31% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l’action Biocorp sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 12 au 18 novembre 2020 inclus), soit 28,74 euros, conformément aux décisions du Conseil d'administration du 18 novembre, prises en vertu de la 9ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2020, qui a fixé la décote maximale autorisée à 10% de la moyenne des cours pondérée par les volumes de l’action Biocorp au cours des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix.

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de Biocorp avant le lancement de l’Offre détiendra dorénavant une participation de 0,96%.

Le capital social de la Société sera composé de 4.299.716 actions à l'issue du règlement-livraison.

A la connaissance de la Société, la répartition de l’actionnariat avant et après la réalisation de l’Offre est la suivante :

Avant la réalisation de l'Offre(1) Après la réalisation de l'Offre Actionnaires Nombre d’actions % capital Droits de vote théoriques % des droits de vote Nombre d’actions % capital Droits de vote théoriques % des droits de vote Jacques GARDETTE 200 0,01 % 400 0,01 % 200 0,00% 400 0,00 % BIO JAG 1.998.800 48,20 % 3.997.600 64,43 % 1.998.800 46,49% 3.997.600 62,89 % Famille Jacques GARDETTE 1.000 0,02 % 2.000 0,03 % 1.000 0,02 % 2.000 0,03 % Sous-total famille GARDETTE 2.000.000 48,22 % 4.000.000 64,47 % 2.000.000 46,51 % 4.000.000 62,92 % Actions auto détenues 11.869 0,29 % 11.869 0,19 % 11.869 0,28 % 11.869 0,19% Flottant 2.135.119 51,49 % 2.192.396 35,34 % 2.287.847 53,21 % 2.345.124 36,89 % Total 4.146.988 100 % 6.204.265 100 % 4.299.716 100 % 6.356.993 100 %

ADMISSION AUX NEGOCIATIONS DES ACTIONS NOUVELLES

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0012788065 – ALCOR. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 23 novembre 2020.

Les informations présentées au sein de ce communiqué le sont à l'issue du placement des actions par construction accélérée d'un livre d'ordres, à présent clos, mais restent conditionnées à la correcte exécution des opérations de règlement-livraison.

En application des dispositions de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et de l’article 1.4 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, l’Offre n’a pas donné et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

FACTEURS DE RISQUES

L’attention du public est portée sur les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité, présentés en section 3.6 et suivante du rapport financier semestriel 2020 et en section 3.6 du rapport financier annuel 2019, disponibles sans frais sur le site internet de la Société (https://biocorpsys.com/investisseurs/informations-reglementees/). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de risques présentés dans ledit rapport financier semestriel 2020 sont identiques à la date du présent communiqué.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l’Offre suivants : (i) le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l’Offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la Société et (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution additionnelle découlant d’éventuelles augmentations de capital futures.

INTERVENANTS

Stifel fieldfisher Chef de File et Teneur de Livre Conseil juridique

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente dès 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 57 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems

