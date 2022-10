Biocorp : A suivre aujourd'hui

© AOF 2022

L'entreprise de santé française Biocorp et le groupe pharmaceutique Merck KGaA, basé à Darmstadt en Allemagne, s’associent pour le développement et la distribution mondiale d'une version spécifique de Mallya pour les dispositifs d'administration de médicaments. Les deux sociétés étendent ainsi leur collaboration après un programme déjà en cours. Biocorp percevra des versements pour le développement auxquels viendront s’ajouter les revenus des ventes après lancement, après la validation de plusieurs étapes clés.Mallya est un dispositif intelligent pour stylos injecteurs, qui recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une application sur smartphone. Il a a été le premier de sa catégorie à recevoir le marquage CE (dispositif médical) et des versions commerciales pour stylos injecteurs d'insuline sont déjà disponibles et distribuées en Europe et dans d'autres pays.Des accords ont déjà été signés par Biocorp avec Sanofi, Novo Nordisk et Merck KGaA pour développer des versions spécifiques de la technologie dans le domaine de l'insuline et de l'hormone de croissance humaine (HGH).Biocorp et Merck KGaA vont développer une nouvelle version de Mallya afin d'aider les patients à surveiller leur injection pendant leur traitement. Le dispositif gardera automatiquement la trace des doses injectées grâce à un horodatage et indiquera si le produit est correctement administré, ceci dans le but d'aider les patients à s'auto-injecter et les rassurer.Les clauses financières du partenariat comprennent des paiements de Merck KGaA jusqu'à 5 millions d'euros pour le développement du produit au cours des trois premières années de la collaboration. Les revenus supplémentaires devraient atteindre 8 millions d'euros au cours des cinq premières années suivant le lancement, en fonction des étapes commerciales et de l'adoption des dispositifs Mallya par les patients de Merck KGaA avec un potentiel de hausse supplémentaire au cours des années suivantes.