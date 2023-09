Biocorp creuse ses pertes au 1er semestre 2023

Biocorp annonce que ses disponibilités s'élevaient à 2,58 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 590 000 euros au 1er semestre 2022, avec une perte nette semestrielle de 3,78 millions d'euros contre 2,31 millions en 2022. Le spécialiste des dispositifs médicaux connectés souligne que son chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 4,11 millions d'euros, soit une hausse de 36,5% par rapport aux 3 millions réalisés un an plus tôt. Biocorp rappelle la finalisation le 4 août 2023 de l'acquisition par Novo Nordisk d'un bloc de contrôle dans son capital au prix de 35 euros par action.



Le 7 août 2023, Novo Nordisk a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée visant à acquérir les actions restantes de la société au prix de 35 euros par action suivie d'un retrait obligatoire de la société, soumise à une déclaration de conformité de l'Autorité des marchés financiers.



" Compte-tenu de l'implantation mondiale de Novo Nordisk, ce rapprochement représente une excellente opportunité de développer de nouveaux dispositifs connectés et de les mettre ensuite à disposition auprès du plus grand nombre de patients souffrant de maladies chroniques graves telles que le diabète " commente Éric Dessertenne, Directeur général de Biocorp.