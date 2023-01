Biocorp : émission d'obligations convertibles

Biocorp annonce l'émission d'obligations convertibles dans le cadre d'un contrat du 30 décembre 2022 avec trois fonds gérés par Vatel Capital, émission qui permet à la société de dispositifs médicaux de renforcer sa trésorerie disponible à hauteur de 2,5 millions d'euros.Les 2.500.000 obligations convertibles d'un euro de valeur nominale ne seront pas admises sur Euronext Growth Paris, mais les éventuelles actions issues de leur conversion le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.Les OC sont émises pour une durée de cinq ans expirant le 28 décembre 2027 et portent intérêt à un taux annuel de 7,9% par an. Ce taux annuel sera majoré d'une prime de non-conversion qui sera capitalisée et égale à un intérêt complémentaire de 0,1%.Sur la base du capital social existant, un actionnaire détenant 1% du capital social de Biocorp en détendrait 0,83% dans l'hypothèse où le nombre maximum d'actions nouvelles seraient émises, entraînant l'émission d'un nombre total de 882.457 actions.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.