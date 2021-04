Communiqué de Presse

BIOCORP : résultats financiers annuels 2020 et

perspectives 2021

Maintien de l'activité avec un chiffre d'affaires en très légère

croissance à près de 8,5 millions d'euros

Investissements de croissance soutenus et résultat net à (1,24)



million d'euros Renforcement de la trésorerie à 4,9 millions d'euros Poursuite de la stratégie partenariale à des niveaux élevés

Perspectives robustes avec le lancement commercial à grande

échelle de Mallya

Issoire, le 8 avril 2021, à 8h00 CEST - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 et arrêtés par le Conseil d'Administration le 6 avril 2021.

"2020 fut une année extraordinaire au sens premier du terme. La crise liée à la COVID a fait craindre à la Société un risque de ralentissement de ses projets. Fort heureusement, s'ils ont subi quelques mois de retard, ses contrats de développement n'ont pas été remis en cause. De même, la fabrication et la commercialisation de nos différents dispositifs médicaux n'ont connu aucun retard, ni annulation. Au final, et grâce à la forte mobilisation de toutes les équipes de BIOCORP, notre activité de production aura été stoppée seulement 3,5 jours sur l'ensemble de l'année 2020. Ainsi, sur le plan industriel, BIOCORP a signé́l'an dernier une multitude de partenariats technologiques et commerciaux permettant à Mallya, véritable vitrine de notre expertise, de préparer dans les meilleures conditions sa commercialisation partout où le diabète continue à enregistrer une forte progression. Plus que jamais, BIOCORP se présente comme le partenaire idéal des sociétés pharmaceutiques à la recherche d'innovations de rupture pour le plus grand bénéfice des patients. Enfin, sur le plan financier, le strict respect de nos objectifs et de notre stratégie de croissance a permis à la Société d'accueillir de nouveaux actionnaires européens. L'augmentation de capital réalisée fin 2020 auprès d'investisseurs qualifiés donne à BIOCORP des moyens renforcés pour satisfaire ses grandes ambitions dans le domaine de la santé connectée", a déclaré́Éric Dessertenne, Directeur Général de Biocorp.