Biocorp : négociations exclusives avec Novo Nordisk

Novo Nordisk est entré en négociations exclusives avec BIO JAG, actionnaire principal de Biocorp, en vue de l'achat de la totalité de sa participation dans Biocorp, représentant 45,3% du capital social et 62,19% des droits de vote de Biocorp, au prix de 35,00 euros par action.



Certains actionnaires minoritaires, représentant 19,0% du capital social et 13,07% des droits de vote de Biocorp, se sont engagés à transférer leurs actions à Novo Nordisk à l'issue de l'acquisition par Novo Nordisk du Bloc Contrôle.



La transaction envisagée serait suivie du dépôt par Novo Nordisk à titre obligatoire d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée portant sur le solde des titres émis par Biocorp en circulation et, si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation de Biocorp d'Euronext Growth.



Eric Dessertenne, Directeur Général de Biocorp, a ajouté : ' Ce projet de rapprochement récompense nos efforts, entamés il y a 5 ans, pour digitaliser le traitement et le suivi des patients chroniques, avec l'objectif constant de faciliter leur vie quotidienne. Nos équipes sont enthousiastes à l'idée de poursuivre cette mission de santé publique, qui sera intensifiée par la force de la présence globale de Novo Nordisk. '



