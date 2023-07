BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. : RBC Capital Markets n'est pas inspiré par le dossier

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. est une société de biotechnologie à vocation commerciale qui découvre et commercialise des médicaments à petites molécules administrés par voie orale. La société se concentre sur les traitements oraux pour les maladies rares, pour lesquelles il existe des besoins médicaux non satisfaits et pour lesquelles une enzyme joue un rôle clé dans la voie biologique de la maladie. Ses produits commercialisés comprennent ORLADEYO, administré par voie orale une fois par jour, pour la prévention des crises d'angio-œdème héréditaire (AOH) et RAPIVAB (peramivir injectable) pour le traitement de la grippe aiguë non compliquée aux États-Unis. Ses autres produits et produits candidats comprennent BCX10013, RAPIACTA (peramivir injectable), BCX9930, BCX9250, PERAMIFLU (peramivir injectable), galidesivir, ainsi que des programmes de découverte en phase initiale. BCX10013 est un inhibiteur puissant et spécifique du facteur D. RAPIACTA se concentre sur la grippe saisonnière non compliquée. BCX9930 est un inhibiteur oral, puissant et sélectif du facteur D. Le galidesivir est un antiviral à large spectre qui est actif contre les familles virales.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale