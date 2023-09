Biocure Technology Inc. a annoncé la démission de Sang Mok Lee du conseil d'administration. La société a également le plaisir d'annoncer que Yee Sing (Simon) Cheng a été nommé au conseil d'administration. M. Cheng a plus de 10 ans d'expérience en matière d'innovation et de réussite dans les secteurs de la technologie et de la finance.

Il se concentre sur le développement de programmes, et plus particulièrement sur le financement de capitaux, les négociations d'accords commerciaux et le développement d'entreprises. Il a précédemment occupé des postes dans des sociétés d'investissement professionnelles fournissant des services de conseil à des particuliers fortunés et à des investisseurs institutionnels.