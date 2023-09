Biodexa Pharmaceuticals PLC, anciennement Midatech Pharma plc, est une société britannique spécialisée dans les technologies d'administration de médicaments. La société se concentre sur l'amélioration de la biodélivrance et de la biodistribution des médicaments. Les technologies de la société comprennent Q-Sphera, MidaSolve et MidaCore. La technologie Q-Sphera se concentre sur les injectables à longue durée d'action en utilisant la technologie d'impression tridimensionnelle (3D). La plateforme technologique MidaCore utilise des conjugués médicamenteux à base de nanoparticules d'or (GNP) de très petite taille. La technologie MidaSolve Nano Inclusion solubilise les molécules qui ont une solubilité minimale au potentiel biologique de l'hydrogène (pH), élargissant ainsi les voies d'administration disponibles, y compris l'administration directe aux tumeurs. La société dispose d'un pipeline d'environ 10 programmes en phase initiale, dont MTD211 (schizophrénie, troubles mentaux), MTD219 (prophylaxie du rejet de greffe), MTX223, MTX213, MTX214, MTX110 (glioblastome), MTX110 (cancer du cerveau chez l'enfant (DIPG)), MTX110 (médulloblastome) et MTX114 (psoriasis).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale