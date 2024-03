Biofrontera Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la commercialisation d'un portefeuille de produits pharmaceutiques pour le traitement des affections dermatologiques, en mettant l'accent sur la thérapie photodynamique (PDT) et les antibiotiques topiques. Les produits sous licence de la société sont utilisés pour le traitement des kératoses actiniques, qui sont des lésions cutanées précancéreuses, ainsi que de l'impétigo, une infection bactérienne de la peau. Son principal produit sous licence est l'Ameluz, un médicament délivré sur ordonnance qui est utilisé en combinaison avec la série de lampes BF-RhodoLED pour la thérapie photodynamique. Aux États-Unis, le traitement PDT est utilisé pour le traitement par lésion et par champ des kératoses actiniques (AK) de gravité légère à modérée sur le visage et le cuir chevelu. Les autres produits de la société comprennent Xepi pour le traitement de l'impétigo, une infection cutanée courante, due à Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes. Il est utilisé aux États-Unis chez les adultes et les enfants de deux mois et plus.

Secteur Produits pharmaceutiques