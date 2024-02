Biogaia AB est une entreprise de soins de santé basée en Suède qui est engagée dans le développement et la vente de produits probiotiques. La société développe, commercialise et vend des produits probiotiques dont les bienfaits pour la santé sont documentés. Les produits sont principalement basés sur différentes souches de la bactérie lactique Limosilactobacillus reuteri. Les activités de la société sont divisées en trois segments : Le segment Pédiatrie (gouttes, comprimés de santé intestinale, solution de réhydratation orale (SRO) et cultures à utiliser comme ingrédients dans les produits des licenciés) ; Le segment Santé adulte (comprimés de santé intestinale, pastilles de santé orale et cultures à utiliser comme ingrédients dans les produits laitiers d'un licencié) et le segment Autres (redevances au titre de projets de développement, revenus des solutions d'emballage dans la filiale CapAble, etc. ). La société est active dans le monde entier.

Secteur Produits pharmaceutiques