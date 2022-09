Biogen : Jefferies confirme son conseil sur le titre

Jefferies maintient sa note 'achat' sur Biogen, avec un objectif de cours inchangé de 300 dollars, reflétant un potentiel de hausse de près de 47%.



L'analyste indique que les attentes sont finalement assez faibles au sujet des données de phase III à paraître dans les prochaines semaines sur le lecanemab dans la maladie d'Alzheimer.



Jefferies estime à plus de 35% les chances d'obtenir des résultats statistiquement significatifs (le consensus est plus pessimiste, à 25%) ce qui pourrait alors porter le cours du titre à 275$ estime le broker, contre 165-175$ en cas de résultat négatif.



Alors que le titre évolue actuellement au-dessus des 200$, son potentiel de hausse apparaît supérieur à son potentiel de baisse, estime le broker qui voit donc en Biogen 'une valeur attractive'.





