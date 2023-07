BIOGEN : Jefferies confirme son conseil sur le titre

Aujourd'hui à 13:52 Partager

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 350 $ alors que Leqembi a reçu l'approbation complète de la FDA (largement attendue par la Bourse selon l'analyste).



Leqembi est selon le groupe Biogen le premier et le seul traitement approuvé dont il a été démontré qu'il réduisait le taux de progression de la maladie et ralentissait le déclin cognitif et fonctionnel chez les adultes atteints de la maladie d'Alzheimer.



' Nous estimons les ventes aux utilisateurs finaux de Leqembi de 30 millions de dollars pour 2023 et de 298 millions de dollars pour 2024 (inférieures aux prévisions de 45 millions de dollars/408 millions de dollars, respectivement) ' indique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.