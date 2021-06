Biogen : Jefferies fixe l'objectif de cours à 500$

Jefferies est à l'achat sur le titre Biogen avec un objectif de cours de 500 $. L'analyste estime que l'approbation d'Aduhelm par la FDA fait maintenant de Biogen une valeur de croissance à grande capitalisation et il modélise un montant de BPA de 25-30 $ sur plusieurs années.



Rappelons que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé hier une approbation accélérée d'Aduhelm (aducanumab-avwa) en tant que premier et unique traitement de la maladie d'Alzheimer.



' Notre objectif de 500$ n'est pas déraisonnable si le lancement se passe bien, si la demande globale est bonne de la part des médecins, si le pipeline commence à s'améliorer et si la valeur stratégique a un effet de levier étant donné la valeur de rareté ' indique Jefferies.



Le bureau d'analyses pense que le lancement se passera bien, étant donné une certaine demande, une large gamme de produits, etc.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.