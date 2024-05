Biogen : AMM de Bruxelles dans la maladie de Charcot

Biogen annonce que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché et a maintenu la désignation orpheline pour Qalsody, comme premier traitement indiqué dans une forme rare et génétique de la sclérose latérale amyotrophique.



Qalsody devient ainsi le premier traitement approuvé dans l'Union européenne à cibler une cause génétique (mutation du gène de la superoxyde dismutase 1) de la SLA, également connue sous le nom de maladie des motoneurones, ou maladie de Charcot.



L'AMM est accordée sous circonstances exceptionnelles, mesure recommandée lorsqu'en raison de la rareté de la maladie, il est peu probable que des données complètes puissent être obtenues dans des conditions normales d'utilisation.



