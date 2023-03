Biogen : Caroline Dorsa présidente du conseil d'administration

Biogen a annoncé aujourd'hui que le Conseil d'administration a élu Caroline Dorsa au poste de Présidente du Conseil d'administration, avec effet immédiat après l'Assemblée annuelle des actionnaires 2023 de la société, prévue le 14 juin 2023.



Elle succède à Stelios Papadopoulos, Ph.D., qui a annoncé qu'il ne se présenterait pas à la réélection du conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle.



Stelios Papadopoulos a déclaré : ' L'ensemble du conseil d'administration a un grand respect pour Caroline et pour les contributions qu'elle a apporté au cours de ses 13 années de mandat et en tant que présidente de notre comité d'audit. '



Caroline Dorsa a rejoint le conseil d'administration de Biogen en 2010. Elle a été vice-présidente exécutive et directrice financière de Public Service Enterprise Group, une société d'énergie diversifiée, de 2009 jusqu'à sa retraite en 2015. Auparavant, elle a occupé divers postes financiers et opérationnels au cours de ses 21 années passées chez Merck & Co.



' Biogen traverse une période dynamique et je pense que l'entreprise est bien placée pour assurer une croissance durable à long terme ', a souligné Caroline Dorsa.



