BIOGEN : Jefferies confirme son conseil sur le titre

Jefferies confirme sa note d'achat sur le titre Biogen avec un objectif de cours inchangé de 285 $.



L'analyste rapporte qu'une réunion est prévue aujourd'hui avec l'Agence européenne du médicament autour du Leqembi (un médicament destiné à traiter la maladie d'Alzheimer) et qu'un avis du CHMP pourrait être publié d'ici la fin de la semaine.



Jefferies estime que les modèles de consensus prévoient une probabilité d'approbation de 80 à 90% dans l'UE.



'Dans l'ensemble, les données d'efficacité de l'étude de phase III étaient solides, nous ne nous attendons donc pas à ce que l'approbation globale soit un moteur des questions', note le broker.





