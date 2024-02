Biogen : approbation dans l'ataxie de Friedreich dans l'UE

Biogen annonce que la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de son Skyclarys (omaveloxolone) dans le traitement de l'ataxie de Friedreich chez les adultes et les adolescents âgés de plus de 16 ans.



Skyclarys est le premier traitement indiqué dans l'Union européenne pour cette maladie neurologique rare, génétique, invalidante et réduisant l'espérance de vie des patients. Le traitement a démontré des bénéfices pour les patients, comparativement à un placebo.



'Notre équipe s'engage à collaborer avec la communauté médicale et les autorités de santé des différents pays de l'UE afin de permettre d'urgence l'accès au traitement pour les patients', déclare Priya Singhal, directrice mondiale du développement de Biogen.



