Biogen: avis positif de l'EMA sur son remède contre l'ataxie de Friedreich

Le 15 décembre 2023 à 15:34 Partager

Biogen (+1,86% à 261,31 dollars) a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'autorisation de mise sur le marché de son produit Skyclaris (omaveloxolone) pour le traitement de l'ataxie de Friedreich (AF) chez les personnes âgées 16 ans et plus. S'il est approuvé par la Commission européenne (CE), ce médicament sera le premier traitement autorisé au sein de l'Union européenne pour cette maladie neuromusculaire rare, génétique et évolutive.