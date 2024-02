Biogen : baisse de 27% du BPA trimestriel

Biogen publie pour les trois derniers mois de 2023 un BPA ajusté (non GAAP) de 2,95 dollars, en baisse de 27% en comparaison annuelle, pour des revenus en repli de 6% à 2,39 milliards de dollars (-5% à taux de changes constants).



Sur l'ensemble de 2023, 'année de transformation' selon le groupe de biotechnologies, il a réalisé un BPA ajusté de 14,72 dollars avec une baisse de 3% de ses revenus, conformément à ses prévisions abaissées il y a trois mois.



Pour 2024, Biogen table sur un BPA ajusté compris entre 15 et 16 dollars, avec une baisse de ses revenus à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'. Il s'attend en outre à réaliser des économies nettes de 800 millions de dollars à horizon 2025.



