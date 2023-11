Biogen : fourchette-cible de BPA abaissée pour 2023

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Biogen fait part d'une mise à jour de ses objectifs 2023, abaissant sa fourchette-cible de BPA ajusté à entre 14,5 et 15 dollars (et non plus 15 à 16 dollars), pour tenir compte de l'acquisition de Reata finalisée fin septembre.



En revanche, le groupe de biotechnologies ne table plus désormais que sur un déclin de ses revenus 'à un pourcentage dans le bas de la plage à un chiffre' par rapport à 2022, et non plus dans le milieu de cette plage.



Biogen publie pour son troisième trimestre 2023 un BPA ajusté (non GAAP) de 4,36 dollars, en baisse de 9% en comparaison annuelle, malgré des revenus en croissance de 1% à 2,53 milliards de dollars (+3% à taux de changes constants).



