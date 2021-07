Biogen : fourchette-cible de revenus rehaussée pour 2021

Biogen confirme sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2021, à entre 17,50 et 19 dollars, mais relève ses projections de revenus à entre 10,65 et 10,85 milliards de dollars, au lieu de 10,45 à 10,75 milliards.



Le laboratoire biopharmaceutique publie au titre du deuxième trimestre un BPA ajusté de 5,68 dollars, pour un chiffre d'affaires en baisse de 25% (-26% hors effets de changes) à 2,77 milliards, sous le poids principalement de ses revenus de la sclérose en plaques (SEP).



'Biogen dispose du portefeuille leader de thérapies pour la SEP, a lancé la première thérapie approuvée pour la SMA et a maintenant la première thérapie approuvée pour traiter une pathologie de la maladie d'Alzheimer', souligne son CEO Michel Vounatsos.



